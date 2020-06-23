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В трьох західних областях можуть посилити карантин – Ляшко

Вівторок, 23 червня 2020, 19:45
В трьох західних областях можуть посилити карантин – Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що посилення карантину можливі у Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

Джерело: "Укрінформ", який цитує Ляшка з брифінгу, присвяченому доставці ЄС та ВООЗ засобів індивідуального захисту для українських медиків.

Пряма мова Ляшка: "Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях - там, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби".

Деталі: За його словами, до 31 липня точно не будуть пом’якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей в приміщеннях.

Передісторія:

Станом на 23 червня до послаблення карантинних заходів готові 10 областей України та Київ.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко Олегкарантинкоронавірус
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