В трьох західних областях можуть посилити карантин – Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що посилення карантину можливі у Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

Джерело: "Укрінформ", який цитує Ляшка з брифінгу, присвяченому доставці ЄС та ВООЗ засобів індивідуального захисту для українських медиків.

Пряма мова Ляшка: "Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях - там, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби".

Деталі: За його словами, до 31 липня точно не будуть пом’якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей в приміщеннях.

Передісторія:

Станом на 23 червня до послаблення карантинних заходів готові 10 областей України та Київ.