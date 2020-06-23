В трех западных областях могут усилить карантин – Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что усиление карантина возможные во Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

Источник: "Укринформ", который цитирует Ляшко с брифинга, посвященного доставке ЕС и ВОЗ средств индивидуальной защиты украинских медикам

Прямая речь Ляшко: "Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни".

Детали: По его словам, до 31 июля точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.

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