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На зустрічі з нардепом побились поліція, націоналісти та посіпаки Киви

Середа, 24 червня 2020, 02:15

У місті Березному Рівненської області під час зустрічі народного депутата від "Слуги народу" Сергія Литвиненка із виборцями відбулись сутички між представниками партії "Національний корпус", правоохоронцями і соратниками нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Від вибуху піротехнічного засобу постраждав начальник управління патрульної поліції Рівненщини.

Джерело: поліція Рівненської області, Нацкорпус, Литвиненко у facebook

Деталі: Приблизно 130 людей прийшли на акцію на площі Незалежності міста близько 14 години. 

Націоналісти зібрались вимагати пояснень від Литвиненка щодо його слів про необхідність ухвалення закону про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей. 

Поліція вказує, що близько 16 години учасники акції почали наздоганяти нардепа після його від’їзду. На захист Литвиненка стали його прихильники, кажуть правоохоронці. Тоді і почались зіткнення. 

У цей час невідомий кинув у натовп піротехнічний виріб. Відбити ногою його намагався начальник управління патрульної поліції Рівненщини. У результаті вибуху правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Наразі він знаходиться у лікарні Рівного. 

Зазначається, що поліція навіть застосувала спецпристрій, щоб припинити сутички. 

"В результаті кількох попереджувальних пострілів ніхто не постраждав", – зазначили у відомстві. 

Як зазначають в "Нацкорпусі, до міста, окрім Литвиненка, приїхав нардеп від Опозиційної платформи "За життя" Ілля Кива із представленням своєї організації "Патріоти – За життя". Туди ж він, за їх словами, привіз близько 60 "тітушок", які також долучились до сутичок. 

Націоналісти стверджують, що Литвиненко ховався за спинами завезених Кивою "тітушок", яких вишикував перед стінами будівлі. Між ними та "Нацкорпусом" розмістились правоохоронці. 

 
Фото: Нацкорпус

За версією "Нацкорпусу", коли нардеп їхав з місця зустрічі, "небайдужі громадяни" почали наздоганяти його, щоб він пояснив свої заяви. Тоді ж на них напали "тітушки Киви. 

У повідомленні опонентів Литвиненка йдеться, що піротехнічним пристроєм була петарда, яка кинули із вікна одного з автомобілів так званих "київських рішал". 

"Після цього спецпризначенці почали бити та затримувати саме наших активістів", – зазначають націоналісти. 

 
Фото: Нацкорпус

Соратники Білецького закидають поліції відсутність реагування на побиття патріотів "ватниками", хоча пізніше ті все ж таки втрутились.

Литвиненко відреагував на події на своїй сторінці у facebook. Він вважає, що "радикали вчинили грубу провокацію". Нардеп стверджує, що його слова про особливий статус ОРДЛО перекрутили на вирвали з контексту. 

Водночас Литвиненко подякував поліції за професійну роботу, а організації Киві за те, що ті "випадково виявилися поряд і підтримали мене, виступивши проти агресивно налаштованих радикалів". Нардеп обіцяє звернутись до правоохоронців із вимогою покарати всіх кримінальних радикалів. 

Внаслідок сутичок поліція затримала 15 учасників акції та вилучила п’ять транспортних засобів. Затриманих доставили до місцевого відділення поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень. 

За фактом подій до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею хуліганство. 

"Також відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України", – підсумували у поліції.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Слуга народуОПЗЖРівненська областьнаціоналісти


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