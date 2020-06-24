На встрече с нардепом подрались полиция, националисты и пособники Кивы

В городе Березном Ровенской области во время встречи народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между представителями партии "Национальный корпус", правоохранителями и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. От взрыва пиротехнического средства пострадал начальник управления патрульной полиции Ровенской области.

Источник: полиция Ровенской области, Нацкорпус, Литвиненко в facebook

Детали: Примерно 130 человек пришли на акцию на площади Независимости города около 14 часов.

Националисты собрались требовать объяснений от Литвиненко касательно его слов о необходимости принятия закона о особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Полиция указывает, что около 16 часов участники акции начали догонять нардепа после его отъезда. В защиту Литвиненко стали его сторонники, говорят правоохранители. Тогда и начались столкновения.

В это время неизвестный бросил в толпу пиротехническое изделие. Отбить ногой его пытался начальник управления патрульной полиции Ровенской области. В результате взрыва полицейский получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице Ровно.

Сообщается, что полиция даже применила спецустройство, чтобы прекратить столкновения.

"В результате нескольких предупредительных выстрелов никто не пострадал", – отметили в ведомстве.

Как отмечают в "Нацкорпусе", в город, кроме Литвиненко, приехал нардеп от Оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива с представлением своей организации "Патриоты –За жизнь". Туда же он, по их словам, привез около 60 "титушек", которые также присоединились к столкновениям.

Националисты утверждают, что Литвиненко прятался за спинами завезенных Кивой "титушек", которых выстроил перед стенами здания. Между ними и "Нацкорпусом" разместились правоохранители.

Фото: Нацкорпус

По версии "Нацкорпуса", когда нардеп уезжал с места встречи, "неравнодушные граждане" начали догонять его, чтобы он объяснил свои заявления. Тогда же на них напали "титушки" Кивы.

В сообщении оппонентов Литвиненко говорится, что пиротехническим устройством была петарда, которую бросили с окна одного из автомобилей так называемых "киевских решал".

"После этого спецназовцы начали бить и задерживать именно наших активистов", – отмечают националисты.

Фото: Нацкорпус

Соратники Белецкого обвиняют полицию в отсутствии реагирования на избиение патриотов "ватниками", хотя позже те все же вмешались.

Литвиненко отреагировал на события на своей странице в facebook. Он считает, что "радикалы совершили грубую провокацию". Нардеп утверждает, что его слова об особом статусе ОРДЛО перекрутили и вырвали из контекста.

В то же время Литвиненко поблагодарил полицию за профессиональную работу, а организации Кивы за то, что те "случайно оказались рядом и поддержали меня, выступив против агрессивно настроенных радикалов". Нардеп обещает обратиться в полицию с требованием наказать всех криминальных радикалов.

В результате столкновений полиция задержала 15 участников акции и изъяла пять транспортных средств. Задержанных доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По факту событий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье хулиганство.

"Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины", – подытожили в полиции.