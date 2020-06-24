Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На встрече с нардепом подрались полиция, националисты и пособники Кивы

Среда, 24 июня 2020, 02:15
На встрече с нардепом подрались полиция, националисты и пособники Кивы
Фото: Нацкорпус

В городе Березном Ровенской области во время встречи народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между представителями партии "Национальный корпус", правоохранителями и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. От взрыва пиротехнического средства пострадал начальник управления патрульной полиции Ровенской области.

Источник: полиция Ровенской области, Нацкорпус, Литвиненко в facebook

Детали: Примерно 130 человек пришли на акцию на площади Независимости города около 14 часов.

Националисты собрались требовать объяснений от Литвиненко касательно его слов о необходимости принятия закона о особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Полиция указывает, что около 16 часов участники акции начали догонять нардепа после его отъезда. В защиту Литвиненко стали его сторонники, говорят правоохранители. Тогда и начались столкновения.

В это время неизвестный бросил в толпу пиротехническое изделие. Отбить ногой его пытался начальник управления патрульной полиции Ровенской области. В результате взрыва полицейский получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице Ровно. 

Сообщается, что полиция даже применила спецустройство, чтобы прекратить столкновения.

"В результате нескольких предупредительных выстрелов никто не пострадал", – отметили в ведомстве.

Как отмечают в "Нацкорпусе", в город, кроме Литвиненко, приехал нардеп от Оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива с представлением своей организации "Патриоты –За жизнь". Туда же он, по их словам, привез около 60 "титушек", которые также присоединились к столкновениям.

Националисты утверждают, что Литвиненко прятался за спинами завезенных Кивой "титушек", которых выстроил перед стенами здания. Между ними и "Нацкорпусом" разместились правоохранители.

 
Фото: Нацкорпус

По версии "Нацкорпуса", когда нардеп уезжал с места встречи, "неравнодушные граждане" начали догонять его, чтобы он объяснил свои заявления. Тогда же на них напали "титушки" Кивы.

В сообщении оппонентов Литвиненко говорится, что пиротехническим устройством была петарда, которую бросили с окна одного из автомобилей так называемых "киевских решал".

"После этого спецназовцы начали бить и задерживать именно наших активистов", – отмечают националисты. 

 
Фото: Нацкорпус

Соратники Белецкого обвиняют полицию в отсутствии реагирования на избиение патриотов "ватниками", хотя позже те все же вмешались.

Литвиненко отреагировал на события на своей странице в facebook. Он считает, что "радикалы совершили грубую провокацию". Нардеп утверждает, что его слова об особом статусе ОРДЛО перекрутили и вырвали из контекста.

В то же время Литвиненко поблагодарил полицию за профессиональную работу, а организации Кивы за то, что те "случайно оказались рядом и поддержали меня, выступив против агрессивно настроенных радикалов". Нардеп обещает обратиться в полицию с требованием наказать всех криминальных радикалов.

В результате столкновений полиция задержала 15 участников акции и изъяла пять транспортных средств. Задержанных доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По факту событий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье хулиганство.

"Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины", – подытожили в полиции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаОПЗЖРовенская областьнационалисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: