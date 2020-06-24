На Буковині традиційно виявили 60 нових випадків COVID-19
Середа, 24 червня 2020, 03:04
23 червня у Чернівецькій області діагностували 59 випадків зараження коронавірусом, 22 червня було зафіксовано 62 зараження.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Нові інфікування підтвердили під час лабораторного дослідження 526 зразків.
"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4478 осіб", – повідомив голова ОДА.
Цього ж дня здолали хворобу ще 72 буковинці.
Нагадаємо:
- За добу 22 червня в Україні COVID-19 діагностували у 833 осіб, 23 хворих померли, 314 осіб одужали.
- Загалом за час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 38 074 осіб, померли 1 035 пацієнтів, одужали 16 956 хворих. Зараз хворіють 20 083 особи.
Українська правда