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На Буковині традиційно виявили 60 нових випадків COVID-19

Середа, 24 червня 2020, 03:04

23 червня у Чернівецькій області діагностували 59 випадків зараження коронавірусом, 22 червня було зафіксовано 62 зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Нові інфікування підтвердили під час лабораторного дослідження 526 зразків. 

"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4478 осіб", – повідомив голова ОДА.

Цього ж дня здолали хворобу ще 72 буковинці. 

Нагадаємо:

  • За добу 22 червня в Україні COVID-19 діагностували у 833 осіб, 23 хворих померли, 314 осіб одужали.
  • Загалом за час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 38 074 осіб, померли 1 035 пацієнтів, одужали 16 956 хворих. Зараз хворіють 20 083 особи.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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