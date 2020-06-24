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На Буковине традиционно обнаружили 60 новых случаев COVID-19

Среда, 24 июня 2020, 03:04

23 июня в Черниговской области диагностировали 59 случаев заражения коронавирусом, 22 июня было зафиксировано 62 заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Новые инфицирования подтвердили во время лабораторного исследования 526 образцов.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4478 человек", – сообщил председатель ОГА.

В этот же день преодолели болезнь еще 72 буковинца.

Напомним: 

  • За сутки 22 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 833 человек, 23 больных умерли, 314 человек выздоровели.
  • Всего за время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 38 074 человек, умерли 1 035 пациентов, выздоровели 16 956 больных. Сейчас болеют 20 083 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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