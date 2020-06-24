На Буковине традиционно обнаружили 60 новых случаев COVID-19
Среда, 24 июня 2020, 03:04
23 июня в Черниговской области диагностировали 59 случаев заражения коронавирусом, 22 июня было зафиксировано 62 заражения.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Новые инфицирования подтвердили во время лабораторного исследования 526 образцов.
"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4478 человек", – сообщил председатель ОГА.
В этот же день преодолели болезнь еще 72 буковинца.
Напомним:
- За сутки 22 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 833 человек, 23 больных умерли, 314 человек выздоровели.
- Всего за время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 38 074 человек, умерли 1 035 пациентов, выздоровели 16 956 больных. Сейчас болеют 20 083 человека.
Украинская правда