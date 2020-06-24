На Буковине традиционно обнаружили 60 новых случаев COVID-19

23 июня в Черниговской области диагностировали 59 случаев заражения коронавирусом, 22 июня было зафиксировано 62 заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Новые инфицирования подтвердили во время лабораторного исследования 526 образцов.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4478 человек", – сообщил председатель ОГА.

В этот же день преодолели болезнь еще 72 буковинца.

Напомним: