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Новий антирекорд: в Україні за добу 940 хворих на COVID-19

Середа, 24 червня 2020, 09:01

За добу 23 червня діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 940 особам, 16 хворих померли, 453 одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: За весь час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 39 014 осіб, 1 051 людина померла від ускладнень, 17 409 людей одужали. Зараз хворіють від коронавірусу 20 554 особи.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області (203), Рівненській області (126) та місті Київ (99).

Раніше найбільший добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано за 18 червня – 921 випадок.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу сказав, що серед 940 випадків за останню добу – 82 дитини і 105 медпрацівників.

Пряма мова Степанова: "Це черговий наш антирекорд. Ми спостерігаємо ці антирекорди уже майже два тижні".

Інші подробиці: Голова МОЗ повідомив, що у вівторок було зроблено 23 721 тест, із них 13 199 – методом ПЛР, а 10 592 – методом ІФА.

Між тим, кількість людей із пневмонією різко зростає – 958, сказав міністр.  

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Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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Новий антирекорд: в Україні за добу 940 хворих на COVID-19

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