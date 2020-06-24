Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий антирекорд: в Україні за добу 940 хворих на COVID-19. Стало більше пневмоній

Середа, 24 червня 2020, 09:01
Новий антирекорд: в Україні за добу 940 хворих на COVID-19. Стало більше пневмоній

За добу 23 червня діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 940 особам, 16 хворих померли, 453 одужали.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: За весь час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 39 014 осіб, 1 051 людина померла від ускладнень, 17 409 людей одужали. Зараз хворіють від коронавірусу 20 554 особи.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області (203), Рівненській області (126) та місті Київ (99).

Раніше найбільший добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано за 18 червня – 921 випадок.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу сказав, що у вівторок було зроблено 23 721 тест, із них 13 199 – методом ПЛР, а 10 592 – методом ІФА.

Голова МОЗ повідомив, що серед 940 випадків коронавірусу, встановлених за останню добу, – 82 дитини і 105 медпрацівників.

Пряма мова Степанова: "Це черговий наш антирекорд. Ми спостерігаємо ці антирекорди уже майже два тижні...

Вже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих на коронавірус. Вже два тижні кожного ранку я звертаюся до вас, шановні українці, щодо дотримання тих рекомендацій і правил, які встановлені Міністерством охорони здоров’я: це масковий режим, це соціальна дистанція, це використання антисептиків.

Дотримання цих правил знижує ризик інфікування на COVID-19 і робить наше життя безпечним. У нас зменшується шанс потрапити в лікарню, зменшується шанс потрапити на штучну вентиляцію легень у зв’язку з ускладненнями, які дає COVID-19. Чомусь ми вперто не хочемо дотримуватися цих правил. Результат COVID показує дуже швидко.

У нас же не тільки зростає кількість інфікованих. У нас зростає кількість госпіталізованих щодня. Я наведу ще одну цифру: за попередню добу кількість людей, у яких протестовано пневмонію, складає 958 осіб. Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей із пневмонією різко зростає. І це все результат нашої легковажності".

Інші подробиці: Степанов сказав, що у деяких областях розгортають лікарні другої хвилі для борртьби з COVID-19. За його словами, "колись може закінчитися і друга хвиля, і третя хвиля лікарень – і просто не буде можливості надавати допомогу" важким хворим на коронавірусну хворобу.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Аптекарка: Я б носіння масок і рукавичок залишила назавжди – люди не хворіють

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяздоров'яМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
Усі новини...
Реклама: