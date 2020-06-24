За добу 23 червня діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 940 особам, 16 хворих померли, 453 одужали.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: За весь час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 39 014 осіб, 1 051 людина померла від ускладнень, 17 409 людей одужали. Зараз хворіють від коронавірусу 20 554 особи.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області (203), Рівненській області (126) та місті Київ (99).

Раніше найбільший добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано за 18 червня – 921 випадок.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу сказав, що у вівторок було зроблено 23 721 тест, із них 13 199 – методом ПЛР, а 10 592 – методом ІФА.

Голова МОЗ повідомив, що серед 940 випадків коронавірусу, встановлених за останню добу, – 82 дитини і 105 медпрацівників.

Пряма мова Степанова: "Це черговий наш антирекорд. Ми спостерігаємо ці антирекорди уже майже два тижні...

Вже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих на коронавірус. Вже два тижні кожного ранку я звертаюся до вас, шановні українці, щодо дотримання тих рекомендацій і правил, які встановлені Міністерством охорони здоров’я: це масковий режим, це соціальна дистанція, це використання антисептиків.

Дотримання цих правил знижує ризик інфікування на COVID-19 і робить наше життя безпечним. У нас зменшується шанс потрапити в лікарню, зменшується шанс потрапити на штучну вентиляцію легень у зв’язку з ускладненнями, які дає COVID-19. Чомусь ми вперто не хочемо дотримуватися цих правил. Результат COVID показує дуже швидко.

У нас же не тільки зростає кількість інфікованих. У нас зростає кількість госпіталізованих щодня. Я наведу ще одну цифру: за попередню добу кількість людей, у яких протестовано пневмонію, складає 958 осіб. Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей із пневмонією різко зростає. І це все результат нашої легковажності".

Інші подробиці: Степанов сказав, що у деяких областях розгортають лікарні другої хвилі для борртьби з COVID-19. За його словами, "колись може закінчитися і друга хвиля, і третя хвиля лікарень – і просто не буде можливості надавати допомогу" важким хворим на коронавірусну хворобу.

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