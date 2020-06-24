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Новый антирекорд: в Украине за сутки 940 больных COVID-19. Стало больше пневмоний

Среда, 24 июня 2020, 09:01
Новый антирекорд: в Украине за сутки 940 больных COVID-19. Стало больше пневмоний

За сутки 23 июня диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 940 людям, 16 больных умерли, 453 выздоровели.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: За все время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 39 014 человек, 1 051 человек умер от осложнений, 17 409 человек выздоровели. Сейчас болеют от коронавируса 20 554 человека.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области (203), Ровенской области (126) и городе Киев (99).

Ранее самый большой суточный прирост больных COVID-19 в Украине был зафиксирован за 18 июня – 921 случай.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сказал, что во вторник было сделано 23 721 тест, из них 13 199 – методом ПЦР, а 10 592 – методом ИФА.

Глава Минздрава сообщил, что среди 940 случаев коронавируса, установленных за последние сутки, – 82 ребенка и 105 медработников.

Прямая речь Степанова: "Это очередной наш антирекорд. Мы наблюдаем эти антирекорды уже почти две недели...

Уже две недели мы наблюдаем рост количества инфицированных коронавирусом. Уже две недели каждое утро я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, относительно соблюдения тех рекомендаций и правил, которые установлены Министерством здравоохранения: это масочный режим, это социальная дистанция, это использование антисептиков.

Соблюдение этих правил снижает риск инфицирования COVID-19 и делает нашу жизнь безопасной. У нас уменьшается шанс попасть в больницу, уменьшается шанс попасть на искусственную вентиляцию легких в связи с осложнениями, которые дает COVID-19. Почему-то мы упорно не хотим придерживаться этих правил. Результат COVID показывает очень быстро.

У нас же не только растет количество инфицированных. У нас растет количество госпитализированных каждый день. Я приведу еще одну цифру: за предыдущие сутки количество людей, у которых протестирована пневмония, составляет 958 человек. Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко растет. И это все результат нашей легкомысленности".

Другие подробности: Степанов сказал, что в некоторых областях разворачивают больницы второй волны для борьбы с COVID-19. По его словам, "когда-то может закончиться и вторая волна, и третья волна больниц – и просто не будет возможности оказывать помощь" тяжелым больным с коронавирусной болезнью.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияздоровьеМинздрав
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