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Криклій нагадав, де перевіряють маски у транспорті

Середа, 24 червня 2020, 09:37
uz.gov.ua

Міністр інфраструктури Владислав Криклій нагадав, що у транспорті перевіряють наявність масок на обличчях пасажирів та здійснюють температурний скринінг.

Джерело: Криклій у Telegram

Пряма мова: "Укртрансбезпека спільно з Нацполіцією продовжує здійснювати перевірки дотримання карантинних вимог на транспорті у різних містах України.

Наразі перевіряються Київ, Одеса, Львів, Рівне та Миколаїв. У інших містах також відбуватимуться перевірки.

Закликаю і пасажирів, і перевізників дотримуватися необхідних протиепідемічних правил. Це масковий режим, температурний скринінг та постійна дезінфекція".

Цьому передувало: 22 червня поліція повідомила, що у Києві посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень пасажирами в електричках.

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Теми: карантинтранспортМінінфраструктури


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