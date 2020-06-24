Криклій нагадав, де перевіряють маски у транспорті
Міністр інфраструктури Владислав Криклій нагадав, що у транспорті перевіряють наявність масок на обличчях пасажирів та здійснюють температурний скринінг.
Джерело: Криклій у Telegram
Пряма мова: "Укртрансбезпека спільно з Нацполіцією продовжує здійснювати перевірки дотримання карантинних вимог на транспорті у різних містах України.
Наразі перевіряються Київ, Одеса, Львів, Рівне та Миколаїв. У інших містах також відбуватимуться перевірки.
Закликаю і пасажирів, і перевізників дотримуватися необхідних протиепідемічних правил. Це масковий режим, температурний скринінг та постійна дезінфекція".
Цьому передувало: 22 червня поліція повідомила, що у Києві посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень пасажирами в електричках.
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