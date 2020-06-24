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Криклий напомнил, где проверяют маски в транспорте

Среда, 24 июня 2020, 09:37
Криклий напомнил, где проверяют маски в транспорте
uz.gov.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил, что в транспорте проверяют наличие масок на лицах пассажиров и осуществляют температурный скрининг.

Источник: Криклий в Telegram

Прямая речь: "Укртрансбезпека совместно с Нацполицией продолжает осуществлять проверки соблюдения карантинных требований на транспорте в разных городах Украины.

Сейчас проверяются Киев, Одесса, Львов, Ровно и Николаев. В других городах также пройдут проверки.

Призываю и пассажиров, и перевозчиков соблюдать необходимые противоэпидемические правила. Это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция".

Этому предшествовало: 22 июня полиция сообщила, что в Киеве усилили контроль за соблюдением карантинных ограничений пассажирами в электричках.

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Темы: карантинтранспортМининфраструктуры
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