"Укрзалізниця" нарешті пустить поїзди на Львів

"Укрзалізниця" відновлює сполучення із Львівською областю.

Джерело: виконуючий обов’язки кервника "Укрзалізниці" Іван Юрик у Facebook

Пряма мова: "Нарешті додаємо до списку поїздів львівський напрямок. Від 26 червня відновлюємо рейси Інтерсіті+ та нічних поїздів до Львова. Купити квитки можна буде вже сьогодні після 11-ї години".

Деталі: Також з 25 червня поновлюється і приміський рух Львівщини. Перелік 18 електричок дивіться на сайті регіональної філії.

Щодо ситуації на Прикарпатті - Юрик уточнив, що на даний момент через погодні умови "Укрзалізниця" припиняє курсування 4 приміських поїздів у середу, і ще трьох 25 червня.

Що передувало: Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що посилення карантину можливі у Львівській, Волинській та Закарпатській областях, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби.