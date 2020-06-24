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"Укрзализныця" наконец пустит поезда на Львов

Среда, 24 июня 2020, 11:39

"Укрзализныця" возобновляет соединение с Львовской областью.

Источник: исполняющий обязанности начальника "Укрзализныци" Иван Юрик в Facebook

Прямая речь: "Наконец добавляем в список поездов львовское направление. С 26 июня возобновляем рейсы Интерсити+ и ночных поездов во Львов. Купить билеты можно будет уже сегодня после 11 часов".

Детали: Также с 25 июня возобновляется и пригородное движение Львовщины. Перечень 18 электричек смотрите на сайте регионального филиала.

 

По ситуации на Прикарпатье - Юрик уточнил, что сейчас из-за погодных условий "Укрзализныця" прекращает курсирование 4 пригородных поездов в среду, и еще трех 25 июня.

Что предшествовало: Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что усиление карантина возможно во Львовской, Волынской и Закарпатской областях, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця


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