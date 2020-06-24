Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Почесним громадянином Харкова став олігарх

Середа, 24 червня 2020, 12:46
Почесним громадянином Харкова став олігарх

Харківська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Харкова" чотирьом жителям міста.

Джерело: сайт мерії

Деталі: Рішення ухвалено на сесії 24 червня. Почесного звання у 2020 році удостоєні: бізнесмен, президент бізнес-групи "DCH" Олександр Ярославський, голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун, перша ракетка України, член національної збірної країни з тенісу Еліна Світоліна та директор Харківської гімназії №6 "Маріїнська гімназія" Олександра Зуб.

Довідково: Звання "Почесний громадянин міста Харкова" присвоюється видатним громадянам, які досягли громадського визнання та успіху в Харкові і за його межами.

Почесне звання було введено Міською думою Харкова в 1887 році. Протягом наступних 27 років це звання було присвоєно низці видатних діячів, серед яких Владислав Франківський (доктор медицини, засновник міської дитячої лікарні), Олександр Петров (харківський губернатор в 1886-1895 роках), відомий лікар-офтальмолог Леонард Гіршман.

Починаючи з 1914 року, звання не присвоювалося, проте з 1999 року традицію відновили. На сьогодні цього почесного звання удостоєні 124 видатних жителя міста.

Водночас 6 серпня 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання "Почесний громадянин Харкова" вісьмом особам, серед яких член комітету Ради Російської Федерації з оборони і безпеки, представник від виконавчого органу державної влади Хабаровського краю Олександр Шишкін.

Лише у 2019 році Шишкіна за позовом прокуратури позбавили звання "почесний громадянин міста Харкова", оскільки він активно підтримав збройну агресію проти України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
Усі новини...
Реклама: