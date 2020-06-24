Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Почесним громадянином Харкова став олігарх

Середа, 24 червня 2020, 12:46

Харківська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Харкова" чотирьом жителям міста.

Джерело: сайт мерії

Деталі: Рішення ухвалено на сесії 24 червня. Почесного звання у 2020 році удостоєні: бізнесмен, президент бізнес-групи "DCH" Олександр Ярославський, голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун, перша ракетка України, член національної збірної країни з тенісу Еліна Світоліна та директор Харківської гімназії №6 "Маріїнська гімназія" Олександра Зуб.

Довідково: Звання "Почесний громадянин міста Харкова" присвоюється видатним громадянам, які досягли громадського визнання та успіху в Харкові і за його межами.

Почесне звання було введено Міською думою Харкова в 1887 році. Протягом наступних 27 років це звання було присвоєно низці видатних діячів, серед яких Владислав Франківський (доктор медицини, засновник міської дитячої лікарні), Олександр Петров (харківський губернатор в 1886-1895 роках), відомий лікар-офтальмолог Леонард Гіршман.

Починаючи з 1914 року, звання не присвоювалося, проте з 1999 року традицію відновили. На сьогодні цього почесного звання удостоєні 124 видатних жителя міста.

Водночас 6 серпня 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання "Почесний громадянин Харкова" вісьмом особам, серед яких член комітету Ради Російської Федерації з оборони і безпеки, представник від виконавчого органу державної влади Хабаровського краю Олександр Шишкін.

Лише у 2019 році Шишкіна за позовом прокуратури позбавили звання "почесний громадянин міста Харкова", оскільки він активно підтримав збройну агресію проти України.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
Останні новини
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
20:16
Повінь на Прикарпатті зачепила вже 13 тисяч будинків – ОДА
Усі новини...