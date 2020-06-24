Почесним громадянином Харкова став олігарх

Харківська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Харкова" чотирьом жителям міста.

Джерело: сайт мерії

Деталі: Рішення ухвалено на сесії 24 червня. Почесного звання у 2020 році удостоєні: бізнесмен, президент бізнес-групи "DCH" Олександр Ярославський, голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун, перша ракетка України, член національної збірної країни з тенісу Еліна Світоліна та директор Харківської гімназії №6 "Маріїнська гімназія" Олександра Зуб.

Довідково: Звання "Почесний громадянин міста Харкова" присвоюється видатним громадянам, які досягли громадського визнання та успіху в Харкові і за його межами.

Почесне звання було введено Міською думою Харкова в 1887 році. Протягом наступних 27 років це звання було присвоєно низці видатних діячів, серед яких Владислав Франківський (доктор медицини, засновник міської дитячої лікарні), Олександр Петров (харківський губернатор в 1886-1895 роках), відомий лікар-офтальмолог Леонард Гіршман.

Починаючи з 1914 року, звання не присвоювалося, проте з 1999 року традицію відновили. На сьогодні цього почесного звання удостоєні 124 видатних жителя міста.

Водночас 6 серпня 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання "Почесний громадянин Харкова" вісьмом особам, серед яких член комітету Ради Російської Федерації з оборони і безпеки, представник від виконавчого органу державної влади Хабаровського краю Олександр Шишкін.

Лише у 2019 році Шишкіна за позовом прокуратури позбавили звання "почесний громадянин міста Харкова", оскільки він активно підтримав збройну агресію проти України.