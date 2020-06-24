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Почетным гражданином Харькова стал олигарх

Среда, 24 июня 2020, 12:46

Харьковский городской совет присвоил звание "Почетный гражданин города Харькова" четырем жителям города.

Источник: сайт мэрии

Детали: Решение принято на сессии 24 июня. Почетного звания в 2020 году удостоены: бизнесмен, президент бизнес-группы "DCH" Александр Ярославский, председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун, первая ракетка Украины, член национальной сборной страны по теннису Элина Свитолина и директор Харьковской гимназии №6 "Мариинская гимназия "Александра Зуб.

Справка: Звание "Почетный гражданин города Харькова" присваивается выдающимся гражданам, достигшим общественного признания и успеха в Харькове и за его пределами.

Почетное звание было введено Городской думой Харькова в 1887 году. В течение следующих 27 лет это звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых Владислав Франковский (доктор медицины, основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886-1895 годах), известный врач-офтальмолог Леонард Гиршман.

Начиная с 1914 года, звание не присваивалось, однако с 1999 года традицию возобновили. На сегодня этого почетного звания удостоены 124 выдающихся жителя города.

В то же время 6 августа 2014 года Харьковский горсовет большинством голосов присвоил звание "Почетный гражданин Харькова" восьми лицам, среди которых оказался член комитета Совета Российской Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Александр Шишкин.

Лишь в 2019 году Шишкина по иску прокуратуры лишили звания "почетный гражданин города Харькова", поскольку он активно поддержал вооруженную агрессию против Украины.

Украинская правда


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