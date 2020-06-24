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Негода на заході країни залишила без газу 10 тисяч людей

Середа, 24 червня 2020, 14:16

Через паводки на заході України 10 тисяч людей залишилися без газу, високий рівень води та розмиті дороги ускладнюють доступ до газопроводів.

Джерело: Facebook-сторінки "Чернівцігаз" 104.ua

Дослівно: "Внаслідок негоди без газопостачання залишились 10 тис. людей.

За останню добу від клієнтів Івано-Франківської та Чернівецької областей надійшло 17 повідомлень про пошкодження вуличних газопроводів, а також 16 дзвінків про відсутність газу".

Деталі: Відзначається, що найскладніша ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Понад 30 бригад АДС працюють цілодобово.

Через паводок, який став причиною руйнування опор під газопроводами що проходять над річкою Черемош, довелося припинити доставку газу 5,5 тис. споживачам у 18 населених пунктах Чернівецької області.

На Буковині найбільше пошкоджених ділянок газопроводів у Вижницькому та Кіцманському районах, де відбулося підтоплення населених пунктів та вимивання ґрунтів з цілих ділянок підземних газопроводів.

На газопроводі-відводі до ГРС Брусниця стався обрив.

Водночас, високий рівень води та розмиті дороги ускладнюють доступ до газопроводів.

Українська правда
Теми: газКарпатипогодаУкраїна


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