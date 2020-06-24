Непогода на западе страны оставила без газа 10 тысяч человек

Из-за паводков на западе Украины 10 тысяч человек остались без газа, высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют доступ к газопроводам.

Источник: Facebook-страницы "Черновцыгаз" 104.ua

Дословно: "В результате непогоды без газоснабжения остались 10 тыс. человек.

За последние сутки от клиентов Ивано-Франковской и Черновицкой областей поступило 17 сообщений о повреждении уличных газопроводов, а также 16 звонков об отсутствии газа".

Детали: Отмечается, что самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Более 30 бригад АДС работают круглосуточно.

Из-за паводка, который стал причиной разрушения опор под газопроводами проходящих над рекой Черемош, пришлось прекратить доставку газа 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах Черновицкой области.

На Буковине больше всего поврежденных участков газопроводов в Выжницком и Кицманском районах, где произошло подтопление населенных пунктов и вымывание почв из целых участков подземных газопроводов.

На газопроводе-отводе к ГРС Брусника произошел обрыв.

В то же время, высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют доступ к газопроводам.