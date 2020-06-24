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Київ перестав бути містом, де можна послаблювати карантин - МОЗ  

Середа, 24 червня 2020, 14:45

Станом на 24 червня в 11 областях України можна послаблювати карантин. Водночас Київ випав зі списку регіонів з позитивною динамікою.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Згідно даними міністерства послаблювати карантин можна на Вінничині, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

13 областей і Київ за одним чи кількома критеріями не можуть переходити до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, і вважаються регіонами із широким розповсюдженням коронавірусу.

Дані щодо окупованої росіянами автономної республіки Крим відсутні.

 

Передісторія:

  • Станом на 23 червня до послаблення карантинних заходів були готові 10 областей України та Київ.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусмедицина


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Київ перестав бути містом, де можна послаблювати карантин - МОЗ  

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