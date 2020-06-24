Київ перестав бути містом, де можна послаблювати карантин - МОЗ
Середа, 24 червня 2020, 14:45
Станом на 24 червня в 11 областях України можна послаблювати карантин. Водночас Київ випав зі списку регіонів з позитивною динамікою.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Згідно даними міністерства послаблювати карантин можна на Вінничині, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
13 областей і Київ за одним чи кількома критеріями не можуть переходити до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, і вважаються регіонами із широким розповсюдженням коронавірусу.
Дані щодо окупованої росіянами автономної республіки Крим відсутні.
Передісторія:
- Станом на 23 червня до послаблення карантинних заходів були готові 10 областей України та Київ.
Українська правда