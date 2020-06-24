Киев перестал быть городом, где можно ослаблять карантин – МОЗ
Среда, 24 июня 2020, 14:45
По состоянию на 24 июня в 11 областях Украины можно ослаблять карантин. В то же время Киев выпал из списка регионов с положительной динамики.
Источник: данные Минздрав
Детали: Согласно данным министерства ослаблять карантин можно в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
13 областей и Киев по одному или нескольким критериям не могут переходить к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, и считаются регионами с широким распространением коронавируса.
Данные относительно оккупированной русскими автономной республики Крым отсутствуют.
Предыстория:
- По состоянию на 23 июня к ослаблению карантинных мероприятий были готовы 10 областей Украины и Киев.
Українська правда