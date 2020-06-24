Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев перестал быть городом, где можно ослаблять карантин – МОЗ

Среда, 24 июня 2020, 14:45
Киев перестал быть городом, где можно ослаблять карантин – МОЗ

По состоянию на 24 июня в 11 областях Украины можно ослаблять карантин. В то же время Киев выпал из списка регионов с положительной динамики.

Источник: данные Минздрав

Детали: Согласно данным министерства ослаблять карантин можно в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

13 областей и Киев по одному или нескольким критериям не могут переходить к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, и считаются регионами с широким распространением коронавируса.

Данные относительно оккупированной русскими автономной республики Крым отсутствуют.

 

Предыстория:

  • По состоянию на 23 июня к ослаблению карантинных мероприятий были готовы 10 областей Украины и Киев.

Українська правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирусмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: