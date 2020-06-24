На Київщині посилять карантин, якщо за три дні один із показників не спаде
Якщо три дні поспіль на Київщині буде збільшуватися динаміка зростання випадків інфікування коронавірусом, то в області доведеться посилювати карантинні заходи.
Джерело: брифінг голови Київської ОДА Василя Володіна
Пряма мова: "В суботу через негативні тенденції інцидентності я робив звернення з проханням дотримуватися карантинних заходів, щоб не довелося знімати послаблення.
З цього понеділка в країні змінено методику, за якою їх посилюють, або послаблюють…
(У Київській області за останню добу – ред.) показник за завантаженістю лікарняних ліжок - 22,3%, охоплення тестування - 41,98%, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування - 23,23%. Саме цей показник викликає занепокоєння (оскільки він понад 10% - ред.), якщо він не падатиме три дні поспіль, будемо змушені ухвалювати непопулярне, але відповідальне рішення (про посилення карантинних заходів – ред.)".
Передісторія:
- 20 червня Володін під час свого звернення заявив, що у Київській області знову може бути введено жорсткий карантин, якщо тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19 збережеться.
- Станом на 24 червня в 11 областях України можна послаблювати карантин. Водночас Київ випав зі списку регіонів з позитивною динамікою.