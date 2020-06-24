Корниенко извинился за сексизм и признался, о ком говорил в скандальном видео

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиев и рассказал, что обсуждал не только Аллахвердиеву, но и Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева.

Источник: Facebook-страница Корниенко,Домбровская, которую цитирует "Суспільне"

Прямая речь: "Хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую короткую часть разговора, где я с Арахамией обсуждаю свои впечатления от ее красоты, но в абсолюно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого на уме, это были мои искренние впечатления от того как вы выглядите, каким образом вы к этому пришли...

По другой большей части разговора, которая породила массовые цитирование и мемы. Хочу заверить, что это были мои мысли не о Аллахвердиевой. Я обсуждал другого человека и ситуация вокруг Ирины, которая произошла в медиа, абсолютно неуместна.

Я обсуждал местного политика и возможного кандидата в мэры (Николаева - ред.) от партии "Слуги народа" госпожу Татьяну Домбровскую. Я познакомился с ней накануне и она меня поразила своим задором, энергией и я понимаю, что она может бы быть достойным кандидатом от "Слуги народа".

Детали: По словам Корниенко, форму своего восхищения он выбрал неудачную, неоднозначную и местами оскорбительную, которую могут принять сексизм. Он извинился перед Домбровской и призвал ее участвовать в праймериз партии.

При этом он отметил, что понимает, что после его высказываний Домбровская может отказаться.

Также он отказался от своих слов о том, что видео смонтировано.

Корниенко извинился перед всеми избирателями "Слуги народа" и перед всеми, кого оскорбил своими словами. Он отметил, что эта ситуация станет для него уроком.

Прямая речь Домбровской: "Реакция, конечно, отрицательная, но я сразу получила извинения и считаю инцидент исчерпанным. Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме. Считаю, что не стоит зацикливаться на этом инциденте и готова к дальнейшему сотрудничеству".

Напомним:

23 июня в интернете распространили видеоролик, где глава партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции в Николаеве.