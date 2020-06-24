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Шмигаль згадав повені на Закарпатті 1998 року: Зараз наслідки набагато легші

Середа, 24 червня 2020, 18:21
Шмигаль згадав повені на Закарпатті 1998 року: Зараз наслідки набагато легші

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що захисні споруди, які побудували після повені 1998 року на Закарпатті, наразі приносять багато користі.

Джерело: Шмигаль під час брифінгу

Пряма мова Шмигаля: "У Закарпатській області при загрозі такій самій, яка була у 1998 році, наслідки набагато легші. Тому що в той час були інвестовані великі гроші, збудовані правильні водозахисні споруди, дамби, укріплення, і сьогодні Закарпатська область трошечки легше переносить цю трагедію".

Деталі: Він також радить людям, які живуть в цих регіонах, страхувати своє житло.

Довідково: Повінь на Закарпатті 1998 року – стихійне лихо, причиною якого стали інтенсивні дощі 3-5 листопада. Вийшли з берегів річки, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинилося близько 350 тисяч людей.

Нагадаємо: Негода станом на 24 червня завдала Закарпатській області збитків на 125 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: Шмигаль Закарпаття
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