Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль вспомнил наводнения на Закарпатье 1998 года: Сейчас последствия намного легче

Среда, 24 июня 2020, 18:21
Шмыгаль вспомнил наводнения на Закарпатье 1998 года: Сейчас последствия намного легче

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что защитные сооружения, которые построили после наводнения в 1998 году на Закарпатье, пока приносят много пользы.

Источник: Шмыгаль во время брифинга

Прямая речь Шмыгаля: "В Закарпатской области при угрозе такой же, которая была в 1998 году, последствия намного легче. Потому что в то время были инвестированы большие деньги, построены правильные водозащитные сооружения, дамбы, укрепление, и сегодня Закарпатская область немножечко легче переносит эту трагедию".

Детали: Он также советует людям, которые живут в этих регионах, страховать свое жилье.

Справка: Наводнение на Закарпатье 1998 года - стихийное бедствие, причиной которого стали интенсивные дожди 3-5 ноября. Вышли из берегов реки, которые подтопили почти 120 населенных пунктов. В зоне стихийного бедствия оказалось около 350 000 человек.

Напомним: Непогода по состоянию на 24 июня нанесла Закарпатской области ущерб на 125 млн гривен.

Украинская правда
Темы: ШмыгальЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Шмыгаль
Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиардов долларов помощи
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: