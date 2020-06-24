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Шмыгаль вспомнил наводнения на Закарпатье 1998 года: Сейчас последствия намного легче

Среда, 24 июня 2020, 18:21

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что защитные сооружения, которые построили после наводнения в 1998 году на Закарпатье, пока приносят много пользы.

Источник: Шмыгаль во время брифинга

Прямая речь Шмыгаля: "В Закарпатской области при угрозе такой же, которая была в 1998 году, последствия намного легче. Потому что в то время были инвестированы большие деньги, построены правильные водозащитные сооружения, дамбы, укрепление, и сегодня Закарпатская область немножечко легче переносит эту трагедию".

Детали: Он также советует людям, которые живут в этих регионах, страховать свое жилье.

Справка: Наводнение на Закарпатье 1998 года - стихийное бедствие, причиной которого стали интенсивные дожди 3-5 ноября. Вышли из берегов реки, которые подтопили почти 120 населенных пунктов. В зоне стихийного бедствия оказалось около 350 000 человек.

Напомним: Непогода по состоянию на 24 июня нанесла Закарпатской области ущерб на 125 млн гривен.

Украинская правда
Темы: ШмыгальЗакарпатье


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