Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР повідомило Януковичу про підозру у держзраді на користь Росії

Середа, 24 червня 2020, 18:38
ДБР повідомило Януковичу про підозру у держзраді на користь Росії

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони у державній зраді на користь Росії.

Джерело: пресслужба ДБР у Facebook

Дослівно:  "Повідомили про підозру колишньому Президенту України Януковичу В.Ф., двом колишнім Міністрам оборони України Саламатіну Д.А. та Лебедєву П.В. Вони підозрюються у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ)".

Деталі: Слідство заявляє, що Янукович разом з Саламатіним та Лебедєвим з 2012 по 2014 рік вчинили державну зраду – "а саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України".

В ДБР вказуються, що підозрювані цілеспрямовано знижували обороноздатність України за допомогою так званого реформування Збройних сил, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації.

Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострову.

Передісторія:

  • Четвертий президент Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.
  • Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав експрезидента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • У вересні 2019 року адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичДБРРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
Усі новини...
Реклама: