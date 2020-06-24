ДБР повідомило Януковичу про підозру у держзраді на користь Росії
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони у державній зраді на користь Росії.
Джерело: пресслужба ДБР у Facebook
Дослівно: "Повідомили про підозру колишньому Президенту України Януковичу В.Ф., двом колишнім Міністрам оборони України Саламатіну Д.А. та Лебедєву П.В. Вони підозрюються у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ)".
Деталі: Слідство заявляє, що Янукович разом з Саламатіним та Лебедєвим з 2012 по 2014 рік вчинили державну зраду – "а саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України".
В ДБР вказуються, що підозрювані цілеспрямовано знижували обороноздатність України за допомогою так званого реформування Збройних сил, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації.
Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострову.
Передісторія:
- Четвертий президент Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.
- Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав експрезидента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
- У вересні 2019 року адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.