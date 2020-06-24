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ДБР повідомило Януковичу про підозру у держзраді на користь Росії

Середа, 24 червня 2020, 18:38

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони у державній зраді на користь Росії.

Джерело: пресслужба ДБР у Facebook

Дослівно:  "Повідомили про підозру колишньому Президенту України Януковичу В.Ф., двом колишнім Міністрам оборони України Саламатіну Д.А. та Лебедєву П.В. Вони підозрюються у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ)".

Деталі: Слідство заявляє, що Янукович разом з Саламатіним та Лебедєвим з 2012 по 2014 рік вчинили державну зраду – "а саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України".

В ДБР вказуються, що підозрювані цілеспрямовано знижували обороноздатність України за допомогою так званого реформування Збройних сил, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації.

Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострову.

Передісторія:

  • Четвертий президент Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.
  • Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав експрезидента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • У вересні 2019 року адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

Українська правда
Теми: ЯнуковичДБРРосіявійна


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