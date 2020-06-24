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ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене в пользу России

Среда, 24 июня 2020, 18:38

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны в государственной измене в пользу России.

Источник: пресс-служба ГБР в Facebook

Дословно: "Сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Януковичу В.Ф., двум бывшим министрам обороны Украины Саламатин Д.А. и Лебедеву П. В. Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК ) ".

Детали: Следствие заявляет, что Янукович вместе с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 год совершили государственную измену - "а именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

В ГБР указываются, что подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации.

Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

Предыстория:

  • Бывший президент Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.
  • Янукович скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – он просил ввести войска в Украину.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.  
  • В сентябре 2019 года адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Темы: ЯнуковичГБРРосcиявойна


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