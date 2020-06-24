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В СБУ "пояснили" амністію російській актрисі, яка співала в Криму про Путіна

Середа, 24 червня 2020, 19:00

В Службі безпеки дають зрозуміти, що термін заборони на в’їзд для російської актриси й телеведучої Катерини Варнави закінчився, і про дії, які можуть загрожувати нацбезпеці України з боку вказаної громадянки РФ спецслужбі не відомо.

Джерело: відповідь СБУ на запит "Української правди"

Дослівно СБУ: "Органами та підрозділами СБ України рішення про заборону в'їзду на територію України приймається в інтересах забезпечення національної безпеки України. Якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дІй, що можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано, приймається рішення про скасування заборони в'їзду в Україну цій особі.

Відповідно до ч. 6 ст. 15 Закону України "Про кінематограф". Службою безпеки України у березні цього року було поінформовано Міністерство культури України для врахування при оновленні інформації".

Деталі: УП звернулася з інформаційним запитом до СБУ і питала, коли саме Варнаву виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, та на якій підставі. 

У 2017 році в тій же СБУ казали, що акторці заборонено в’їзд в Україну на 5 років.

 

Що передувало: В червні 2020 року стало відомо, що Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в’їзд в Україну російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим.

У Мінкульті пояснили, що зробили це у березні 2020 року на підставі подання СБУ.

Нагадаємо: Учасниці Comedy Woman, в тому числі й Варнава, у 2016 році на концерті в окупованому Криму співали пісню про президента Росії Володимира Путіна.

У лютому 2020 року стало відомо, що у 2019 році Державне агентство України з питань кіно заборонило демонструвати фільм "Вісім перших побачень" від 2012 року, в якому грала Катерина Варнава. Одним із продюсерів і сценаристів фільму був президент України Володимир Зеленський, який також грав у ньому одну з головних ролей.

Українська правда
Теми: СБУсанкції


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