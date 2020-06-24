В СБУ "объяснили" амнистию российской актрисе, певшей в Крыму о Путине

В Службе безопасности дают понять, что срок запрета на въезд для российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы закончился, и о действиях, которые могут угрожать нацбезопасности Украины со стороны указанной гражданки РФ спецслужбе не известно.

Источник: ответ СБУ на запрос "Украинской правды"

Дословно СБУ: "Органами и подразделениями СБ Украины решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу.

Согласно ч. 6 ст. 15 Закона Украины "О кинематографе". Службой безопасности Украины в марте этого года было проинформировано Министерство культуры Украины для учета при обновлении информации".

Детали: УП обратилась с информационным запросом в СБУ и спрашивала, когда именно Варнаву исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, и на каком основании.

В 2017 году в той же СБУ говорили, что актрисе запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Что предшествовало: В июне 2020 года стало известно, что Министерство культуры убрало из перечня запрещенных на въезд в Украину лиц российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала аннексированный Крым.

В Минкульте объяснили, что сделали это в марте 2020 года на основании представления СБУ.

Напомним: Участницы Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016 году на концерте в оккупированном Крыму пели песню о президенте России Владимире Путине.

В феврале 2020 года стало известно, что в 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм "Восемь первых свиданий" от 2012 года, в котором играла Екатерина Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов фильма был президент Украины Владимир Зеленский, который также играл в нем одну из главных ролей.