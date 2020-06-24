"Ворскла" у серії пенальті здолала "Маріуполь" і вийшла до фіналу Кубка України

Полтавська "Ворскла" стала другим фіналістом Кубка України. Основний час матчу закінчився нічиєю 1:1, а в серії пенальті перемогла полтавська команда з рахунком 3:2.

"Маріуполь" першим відрив рахунок в поєдинку. На 37-ій хвилині відзначився Сергій Горбунов. Полтавська команда зрівняла рахунок на 80-й хвилині з пенальті. Гол на рахунку Ібрагіма Кане. У серії післяматчевих пенальті три удари парирував 16-річний воротар "Ворскли" Павло Ісенко.

У фіналі Кубка України 8 липня на Арені-Львів зустрінуться "Ворскла" та київське "Динамо".

Нагадаємо: Донецький "Шахтар" за 5 турів до завершення турніру виграв достроково титул чемпіона України з футболу.