"Ворскла" в серии пенальти одолела "Мариуполь" и вышла в финал Кубка Украины

Полтавская "Ворскла" стала вторым финалистом Кубка Украины. Основное время матча закончилось ничьей 1:1, а в серии пенальти победила полтавская команда со счетом 3: 2.

"Мариуполь" первым отрыв счет в поединке. На тридцать седьмой минуте отличился Сергей Горбунов. Полтавская команда сравняла счет на 80-й минуте с пенальти. Гол на счету Ибрагима Кане. В серии послематчевых пенальти три удара парировал 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко.

В финале Кубка Украины 8 июля на Арене-Львов встретятся "Ворскла" и киевское "Динамо".

Напомним: Донецкий "Шахтер" за 5 туров до завершения турнира выиграл досрочно титул чемпиона Украины по футболу.