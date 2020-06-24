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"Ворскла" в серии пенальти одолела "Мариуполь" и вышла в финал Кубка Украины

Среда, 24 июня 2020, 22:29
Ворскла в серии пенальти одолела Мариуполь и вышла в финал Кубка Украины
fcvorskla.com.ua

Полтавская "Ворскла" стала вторым финалистом Кубка Украины. Основное время матча закончилось ничьей 1:1, а в серии пенальти победила полтавская команда со счетом 3: 2.

"Мариуполь" первым отрыв счет в поединке. На тридцать седьмой минуте отличился Сергей Горбунов. Полтавская команда сравняла счет на 80-й минуте с пенальти. Гол на счету Ибрагима Кане. В серии послематчевых пенальти три удара парировал 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко.

В финале Кубка Украины 8 июля на Арене-Львов встретятся "Ворскла" и киевское "Динамо".

Напомним: Донецкий "Шахтер" за 5 туров до завершения турнира выиграл досрочно титул чемпиона Украины по футболу.

Николай Аврамчук для УП
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