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У четвер очікують град та грози у декількох регіонах

Середа, 24 червня 2020, 22:57

У четвер, 25 червня, в Україні переважно без опадів, окрім західних регіонів, удень 18-29° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 25 червня у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на Прикарпатті місцями 18-23°.

У Києві 25 червня сухо. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°. У Київській області також без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що рівень води Дністра може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.

Теми: погода


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