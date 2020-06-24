У четвер очікують град та грози у декількох регіонах
Середа, 24 червня 2020, 22:57
У четвер, 25 червня, в Україні переважно без опадів, окрім західних регіонів, удень 18-29° тепла.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр
Деталі: 25 червня у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на Прикарпатті місцями 18-23°.
У Києві 25 червня сухо. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°. У Київській області також без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що рівень води Дністра може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.