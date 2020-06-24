Штормове попередження: на Вінниччині також почалися підтоплення
Рівень води Дністра у Вінницькій області може піднятися до небезпечних відміток через опади 24-25 червня.
Джерело: Український гідрометцентр, Ямпільська районна державна адміністрація
Дослівно: Штормове попередження. Рівень води Дністра у створі посту Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами річки Дністер прирічкових ділянок та окремих об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.
Деталі: В Ямпільській райдержадміністрації розповіли, що станом на 16:00 24 червня рівень води у річці Дністер становить 4,65м. Якщо рівень сягне 5,6м від нульового рівня – почнуться підтоплення будівель.
Вже частково підтоплені присадибні ділянки в селах Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка та в Ямполі.
Передісторія:
- На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоду в області.
- Внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств.