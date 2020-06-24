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Штормове попередження: на Вінниччині також почалися підтоплення

Середа, 24 червня 2020, 19:01
Штормове попередження: на Вінниччині також почалися підтоплення
ДСНС

Рівень води Дністра у Вінницькій області може піднятися до небезпечних відміток через опади 24-25 червня.

Джерело: Український гідрометцентрЯмпільська районна державна адміністрація

Дослівно: Штормове попередження. Рівень води Дністра у створі посту Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами річки Дністер прирічкових ділянок та окремих об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.

Деталі: В Ямпільській райдержадміністрації розповіли, що станом на 16:00 24 червня рівень води у річці Дністер становить 4,65м. Якщо рівень сягне 5,6м від нульового рівня – почнуться підтоплення будівель.

Вже частково підтоплені присадибні ділянки в селах Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка та в Ямполі.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Вінницька область
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