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В четверг ожидают град и грозы в нескольких регионах

Среда, 24 июня 2020, 22:57
В четверг ожидают град и грозы в нескольких регионах

В четверг, 25 июня, в Украине преимущественно без осадков, кроме западных регионов, днем 18-29 ° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 25 июня в западных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °, на Прикарпатье местами 18-23 °.

В Киеве 25 июня сухо. Температура ночью 15-17 °, днем 26-28 °. В Киевской области также без осадков. Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °.

Напомним: Ранее сообщалось, что уровень воды Днестра может подняться до опасных отметок из-за осадков 25 июня.

Темы: погода
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