В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у найближчі дні
Середа, 24 червня 2020, 23:56
У сході країни та ще у двох областях 25−27 червня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "Увага! Попередження про пожежну небезпеку!
25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки".
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що рівень води Дністра може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.
Українська правда