В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у найближчі дні

У сході країни та ще у двох областях 25−27 червня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Увага! Попередження про пожежну небезпеку!

25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що рівень води Дністра може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.