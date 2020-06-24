В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие дни
Среда, 24 июня 2020, 23:56
В востоке страны и еще в двух областях 25-27 июня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Дословно: "Внимание! Предупреждение о пожарной опасности!
25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що рівень води Дністра може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.
Украинская правда