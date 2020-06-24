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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие дни

Среда, 24 июня 2020, 23:56
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие дни
ГСЧС

В востоке страны и еще в двух областях 25-27 июня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Внимание! Предупреждение о пожарной опасности!

25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що рівень води Дністра може піднятися до небезпечних відміток через опади 25 червня.

Украинская правда
Темы: ГСЧСпожар
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