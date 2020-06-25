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Українські військові знищили трьох та поранили двох найманців Росії — розвідка

Четвер, 25 червня 2020, 07:04
Українські військові знищили трьох та поранили двох найманців Росії — розвідка

22 та 23 червня військові української армії знищили трьох та поранили двох бійців формувань Російської Федерації на окупованому Донбасі.

Джерело: ООС

Дослівно: "Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. За уточненими даними розвідки, 22 та 23 червня, наші воїни знищили трьох та поранили двох окупантів.

Деталі: 24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Формування Росії відкривали вогонь з 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

У відповідь на злочинні дії російських найманців українські воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСвійнаПутінДонбас
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