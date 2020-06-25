22 и 23 июня военные украинской армии уничтожили трех и ранили двух бойцов формирований Российской Федерации на оккупированном Донбассе.

Источник: ООС

Дословно: "Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, наши воины уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

Детали: 24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Формирование России открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

В ответ на преступные действия российских наемников украинские воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов.