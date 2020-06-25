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Украинские военные уничтожили трех и ранили двух наемников России —  разведка

Четверг, 25 июня 2020, 07:04

22 и 23 июня военные украинской армии уничтожили трех и ранили двух бойцов формирований Российской Федерации на оккупированном Донбассе.

Источник: ООС

Дословно: "Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, наши воины уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

Детали: 24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Формирование России открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

В ответ на преступные действия российских наемников украинские воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов.

Темы: ООСвойнаПутинДонбасс


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