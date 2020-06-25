Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві COVID-19 виявили у 81 мешканця, з них троє – медики

Четвер, 25 червня 2020, 09:33

У столиці Києві 24 червня захворювання на коронавірус виявили у понад 80 осіб, зараз хворіє близько 3 тисяч осіб.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, дані РНБО

Деталі: За даними РНБО, за останню добу у Києві виявили 85 нових випадків, активно хворіє зараз 3 039 мешканців. А за даними Кличка – за добу виявлено 81 випадок.

Пряма мова Кличка: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 81 людину.

На сьогодні в столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли (за добу): 51 жінка віком від 18 до 78 років; 23 чоловіка віком від 18 до 80 років; 3 дівчинки від 2 до 14 років та 4 хлопчики від 7 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12. Та в Шевченківському районі – 9 випадків".

 

Цьому передувало: За добу 23 червня у столиці зафіксували рекордні 99 нових випадків захворювання на коронавірус.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Аптекарка: Я б носіння масок і рукавичок залишила назавжди – люди не хворіють

Теми: коронавірусCovid-2019КиївВіталій Кличко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
коронавірус
У Львові перед ЗНО виявили COVID-19 у 32 вчителів
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Штрафують більше, але транспорт – проблема: Зеленському пояснили ситуацію з COVID
Останні новини
23:24
Угорщина пропонує відправити в Україну інженерний батальйон через паводки
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
Усі новини...