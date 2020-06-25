У Києві COVID-19 виявили у 81 мешканця, з них троє – медики

У столиці Києві 24 червня захворювання на коронавірус виявили у понад 80 осіб, зараз хворіє близько 3 тисяч осіб.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, дані РНБО

Деталі: За даними РНБО, за останню добу у Києві виявили 85 нових випадків, активно хворіє зараз 3 039 мешканців. А за даними Кличка – за добу виявлено 81 випадок.

Пряма мова Кличка: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 81 людину.

На сьогодні в столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли (за добу): 51 жінка віком від 18 до 78 років; 23 чоловіка віком від 18 до 80 років; 3 дівчинки від 2 до 14 років та 4 хлопчики від 7 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12. Та в Шевченківському районі – 9 випадків".

Цьому передувало: За добу 23 червня у столиці зафіксували рекордні 99 нових випадків захворювання на коронавірус.

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