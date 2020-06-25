Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві COVID-19 виявили у 81 мешканця, з них троє – медики

Четвер, 25 червня 2020, 09:33
У Києві COVID-19 виявили у 81 мешканця, з них троє – медики

У столиці Києві 24 червня захворювання на коронавірус виявили у понад 80 осіб, зараз хворіє близько 3 тисяч осіб.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, дані РНБО

Деталі: За даними РНБО, за останню добу у Києві виявили 85 нових випадків, активно хворіє зараз 3 039 мешканців. А за даними Кличка – за добу виявлено 81 випадок.

Пряма мова Кличка: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 81 людину.

На сьогодні в столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли (за добу): 51 жінка віком від 18 до 78 років; 23 чоловіка віком від 18 до 80 років; 3 дівчинки від 2 до 14 років та 4 хлопчики від 7 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12. Та в Шевченківському районі – 9 випадків".

 

Цьому передувало: За добу 23 червня у столиці зафіксували рекордні 99 нових випадків захворювання на коронавірус.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Аптекарка: Я б носіння масок і рукавичок залишила назавжди – люди не хворіють

Теми: коронавірусCovid-2019КиївВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: