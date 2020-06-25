В Киеве COVID-19 обнаружили у 81 жителя, из них трое – медики

В столице Киеве 24 июня заболевание коронавирусом обнаружили более чем у 80 человек, сейчас болеет около 3 тысяч человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, данные СНБО

Детали: По данным СНБО, за последние сутки в Киеве обнаружили 85 новых случаев, активно болеет сейчас 3 039 жителей. А по данным Кличко – за сутки установлен 81 случай.

Прямая речь Кличко: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 81 человека.

На сегодня в столице уже 4 609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели (за сутки): 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет; 23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет; 3 девочки от 2 до 14 лет и 4 мальчика от 7 до 17 лет.

Заболели, в том числе, и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус побороли 1 473 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12. Но в Шевченковском районе – 9 случаев".

Этому предшестоввало: За сутки 23 июня в столице зафиксировали рекордные 99 новых случаев заболевания коронавирусом.

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