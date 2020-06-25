Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве COVID-19 обнаружили у 81 жителя, из них трое – медики

Четверг, 25 июня 2020, 09:33

В столице Киеве 24 июня заболевание коронавирусом обнаружили более чем у 80 человек, сейчас болеет около 3 тысяч человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, данные СНБО

Детали: По данным СНБО, за последние сутки в Киеве обнаружили 85 новых случаев, активно болеет сейчас 3 039 жителей. А по данным Кличко – за сутки установлен 81 случай.

Прямая речь Кличко: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 81 человека.

На сегодня в столице уже 4 609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели (за сутки): 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет; 23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет; 3 девочки от 2 до 14 лет и 4 мальчика от 7 до 17 лет.

Заболели, в том числе, и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус побороли 1 473 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12. Но в Шевченковском районе – 9 случаев".

 

Этому предшестоввало: За сутки 23 июня в столице зафиксировали рекордные 99 новых случаев заболевания коронавирусом.

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Аптекарша: Я бы ношение масок и перчаток оставила навсегда – люди не болеют

Темы: коронавирусCovid-2019КиевВиталий Кличко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
коронавирус
Во Львове перед ВНО обнаружили COVID-19 у 32 учителей
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Штрафуют больше, но транспорт – проблема: Зеленскому объяснили ситуацию с COVID
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!