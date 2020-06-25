Заступниця міністра купила пса, якого Мін'юст продавав на торгах

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць придбала пса, якого Мінюст раніше виставив на відкриті торги на OpenMarket CETAM.

Джерело: Коломієць у Facebook

Пряма мова: "Знайомтеся, а ось і моя Тора. Усіх дуже хвилювала доля песика, якого Мінюст продавав з торгів на виконання рішення суду. Доповідаю. Домашні собаки продаються на OpenMarket - СЕТАМ з 2015 року. Тому заяви деяких досвідчених політиків про те, що "за Порошенко такого не було" (з усією повагою до президента) це відверта брехня".

Деталі: Суд прийняв рішення забрати Тору у власників, оскільки ця складна та сильна порода потребує виховання, часу, відповідальності. Покусані сусіди і інші тварини, страх людей які живуть поруч із господарями Тори показує, що такого виховання вона не мала.

Це був п’ятий аукціон, на якому її виставляли з кінця 2019 року, і єдиний на якому були заявлені претенденти на її купівлю.

Водночас Коломієць зазначає, що перші двоє претендентів чиї ставки були найвищими, вчинили малодушно та очікувано, заявлених коштів не сплативши.

Заступниця міністра каже, що зараз активно шукає кінологічну службу, якій Тору можна віддати на перевиховання, де їй дадуть "освіту", щоб вона більше не становила небезпеки для суспільства. Після того собаку планують влаштувати на державну службу (наприклад у пенітенціарний заклад).

Коломієць обіцяє регулярно звітувати про долю Тори та її успіхи на шляху виправлення.

Мінюст також очікує, шо Кабмін та Верховна Рада ухвалять зміни до законодавства, які унеможливлять подальший продаж домашніх тварин через торги: щоб тварин, про яких неналежно дбають господарі, можна було віддавати в безкоштовні притулки або кінологам.

Що передувало: Міністр юстиції Денис Малюська обіцяв викупити пітбуля, якого виставили на продаж через напад на перехожих, і віддати на перевиховання. Але не викупив, бо, мовляв, замала зарплата, адже переможець торгів запропонував 11 тисяч за пса. Втім кошти ці так і не було внесено.

Чому це важливо: Історія пітбуля Тори збурила суспільство після появи новини про її продаж. Дехто зі ЗМІ використав формулювання, що державне підприємство продає за борги домашніх собак. Однак з’ясувалось, що в Україні давно продають домашніх тварин на підставі судових рішень. Як правило мова іде про неналежне утримання тварин власниками.