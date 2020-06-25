Замминистра купила пса, которого Минюст продавал на торгах

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец приобрела пса, которого Минюст ранее выставил на открытые торги OpenMarket CETAM.

Источник: Коломиец в Facebook

Прямая речь: "Знакомьтесь, а вот и моя Тора. Всех очень волновала судьба собачки, которую Минюст продавал с торгов на выполнение решения суда. Докладываю. Домашние собаки продаются на OpenMarket - СЕТАМ с 2015 года. Поэтому заявления некоторых опытных политиков о том, что "при Порошенко такого не было" (со всем уважением к президенту) это откровенная ложь".

Детали: Суд принял решение забрать Тору у владельцев, поскольку эта сложная и сильная порода требует воспитания, времени, ответственности. Укушенные соседи и другие животные, страх людей, которые живут рядом с хозяевами Торы показывает, что такого воспитания она не имела.

Это был пятый аукцион, на котором ее выставляли с конца 2019 года, и единственный на котором были заявлены претенденты на ее покупку.

В то же время Коломиец отмечает, что первые два претендента, чьи ставки были самыми высокими, поступили малодушно и ожидаемо, заявленных средств не заплатив.

Заместитель министра говорит, что сейчас активно ищет кинологическую службу, которой Тору можно отдать на перевоспитание, где ей дадут "образование", чтобы она больше не представляла опасности для общества. После того собаку планируют устроить на государственную службу (например, в пенитенциарное заведение).

Коломиец обещает регулярно отчитываться о судьбе Торы и ее успехах на пути исправлению.

Минюст также ожидает, шо Кабмин и Верховная Рада примут изменения в законодательство, которые сделают невозможным дальнейшую продажу домашних животных через торги: чтобы животных, о которых ненадлежащим образом заботятся хозяева, можно было отдавать в бесплатные приюты или кинологам.

Что предшествовало: Министр юстиции Денис Малюська обещал выкупить питбуля, которого выставили на продажу за нападения на прохожих, и отдать на перевоспитание. Но не выкупил, мол, слишком мала зарплата, ведь победитель торгов предложил 11 тысяч за пса. Впрочем средства эти так и не были внесены.

Почему это важно: История питбуля Торы возмутила общество после появления новости о ее продаже. Некоторые из СМИ использовали формулировку, что государственное предприятие продает за долги домашних собак. Однако выяснилось, что в Украине давно продают домашних животных на основании судебных решений. Как правило речь идет о ненадлежащем содержании животных владельцами.