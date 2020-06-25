МВС планує сильніше карати за образу поліцейських і газові балончики

Міністерство внутрішніх справ розробляє законопроєкт про посилення відповідальності за образу поліцейських і використання газових балончиків.

Джерело: Інтерв’ю заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка РБК-Україна

Пряма мова Геращенка: "Після подій під судом у Стерненка я отримав завдання розробити законопроєкт. У ньому буде збільшено штраф за образи поліцейських, які ми чуємо постійно.

Далі, щодо використання газових балончиків: ми будемо вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть ними поліцейських або інших учасників акції. Тобто звичайні люди можуть мати балончики як засоби самозахисту. Але коли під відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції – це вже не мирна акція протесту.

Це буде додаткова кваліфікуюча ознака. В статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, біт і т. д., ми додамо туди ще і сльозогінний газ. Тоді за це можна буде отримати реальний термін".

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