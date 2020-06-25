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МВС збирається значно підняти штрафи за перевищення швидкості

Четвер, 25 червня 2020, 12:06

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт, який передбачає значне збільшення суми штрафу за перевищення швидкості.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Ми повинні піднімати верхній поріг штрафу.

Якщо людина перевищила до 50 км/год, то протягом 10 днів вона повинна заплатити 127,5 гривень, якщо більше 50 км/год – 510 гривень. Ми підготували законопроект, щоб цифра була значно більшою, 3400 гривень для тих, хто перевищив більше ніж на 50 км/год".

Деталі: Геращенко виступив за те, щоб в Україні було, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.

Він пояснив, що в Україні деякі глави держкомпаній, наприклад, отримують по 10 мільйонів гривень, тож якщо штраф буде у 2% від доходу, то людина муситиме заплатити 200 тисяч гривень за перевищення швидкості, і "тоді це буде серйозно, і не буде хотітися порушувати".

На думку Геращенка, це "ідеальний варіант, і ми до нього поступово прийдемо".

Він також розповів, що з 1 липня в Україні запустять й інші функції системи фотофіксації порушень: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту.

Передісторія: 

Теми: МВСштрафизаконодавство


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