Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС збирається значно підняти штрафи за перевищення швидкості

Четвер, 25 червня 2020, 12:06
МВС збирається значно підняти штрафи за перевищення швидкості

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт, який передбачає значне збільшення суми штрафу за перевищення швидкості.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Ми повинні піднімати верхній поріг штрафу.

Якщо людина перевищила до 50 км/год, то протягом 10 днів вона повинна заплатити 127,5 гривень, якщо більше 50 км/год – 510 гривень. Ми підготували законопроект, щоб цифра була значно більшою, 3400 гривень для тих, хто перевищив більше ніж на 50 км/год".

Деталі: Геращенко виступив за те, щоб в Україні було, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.

Він пояснив, що в Україні деякі глави держкомпаній, наприклад, отримують по 10 мільйонів гривень, тож якщо штраф буде у 2% від доходу, то людина муситиме заплатити 200 тисяч гривень за перевищення швидкості, і "тоді це буде серйозно, і не буде хотітися порушувати".

На думку Геращенка, це "ідеальний варіант, і ми до нього поступово прийдемо".

Він також розповів, що з 1 липня в Україні запустять й інші функції системи фотофіксації порушень: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту.

Передісторія: 

"Українська правда" в Threads

Теми: МВСштрафизаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
МВС
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: