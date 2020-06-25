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МВД планирует сильнее наказывать за оскорбление полицейских и газовые баллончики

Четверг, 25 июня 2020, 13:59

Министерство внутренних дел разрабатывает законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских и использования газовых баллончиков.

Источник: Интервью заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко РБК-Украина

Прямая речь Геращенко: "После событий под судом по Стерненку я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличены штрафы за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно.

Далее, по использованию газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ними полицейских или других участников акции. То есть обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты. Но когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции - это уже не мирная акция протеста.

Это будет дополнительная квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использования кастетов, бит и т. д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок".

Предыстория:

  • Также в интервью Геращенко рассказал, что МВД подготовило законопроект, который предусматривает значительное увеличение суммы штрафа за превышение скорости.
  • 15 июня во Шевченковским судом Киева, где избирали меру пресечения Сергею Стерненку, произошли столкновение, полиция задержала 5 человек.

Темы: МВДполиция


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