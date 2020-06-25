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Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності на коронавірус - Шмигаль

Четвер, 25 червня 2020, 13:59

Уряд констатує, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності на COVID-19.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 25 червня

Пряма мова: "Від тижня до тижня продовжується зростання. Ми отримали хвилю коронавірусу, завантаженість лікарень значно збільшилась, є області, в яких вона перевищує 50%. На жаль, це надзвичайно негативний сигнал, це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності на коронавірус.

В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої хвилі.. Ми можемо констатувати, що ситуація значно погіршується. Українські медики та епідеміологи кажуть нам про одну головну причину: люди перестали дотримуватися обмежень. А місцева влада, щоб не втратити політичні бали, продовжує послаблювати обмеження, які залишались на місцевому рівні".

Деталі: Шмигаль зауважив, що при такій моделі адаптивного карантину, яку запровадила Україна, в інших країнах при дотриманні обмежень, захворюваність не зростає, а тримається на помірному рівні. За його словами, якщо хочемо вберегти країну від провалу, економіку від падіння і не вводити повні карантинні обмеження, як у березні, є єдиний шлях – всім разом дотримуватись обмежень адаптивної моделі: маски, дезінфекція, соціальна дистанція.

Прем’єр зазначив, що влада продовжить політику штрафів як покарання за порушення карантину. Шмигаль закликав українців до взаємної відповідальності.

Нагадаємо: В останні дні стрімко зібльшилася захворюваність на коронавірус в Україні: якщо раніше фіксувалося близько 500 нових хворих шодоби. Тепер цей показник перевищує 800. За добу 24 червня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 994 осіб, 16 хворих померли, 349 осіб одужали.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірусКабінет міністрівШмигаль


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