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Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусом - Шмыгаль

Четверг, 25 июня 2020, 13:59
Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусом - Шмыгаль

Правительство констатирует, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров Украины 25 июня

Прямая речь: "От недели к неделе продолжается рост. Мы получили волну коронавируса, загруженность больниц значительно увеличилась, есть области, в которых она превышает 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал, это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом.

В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй волны... Мы можем констатировать, что ситуация значительно ухудшается. Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине: люди перестали соблюдать ограничения. А местные власти, чтобы не потерять политические очки, продолжают ослаблять ограничения, которые оставались на местном уровне".

Детали: Шмыгаль заметил, что при такой модели адаптивного карантина, которую ввела Украина, в других странах при соблюдении ограничений, заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне. По его словам, если хотим уберечь страну от провала, экономику от падения и не вводить полный карантин, как в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать ограничения адаптивной модели: маски, дезинфекция, социальная дистанция.

Премьер отметил, что власть продолжит политику штрафов в качестве наказания за нарушение карантина. Шмыгаль призвал украинцев к взаимной ответственности.

Напомним: В последние дни стремительно возросла заболеваемость коронавирусом в Украине: если раньше фиксировалось около 500 новых больных каждые сутки, то теперь их количество превышает 800. 

За сутки 24 июня в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 994 человек, 16 больных умерли, 349 человек выздоровели.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКабинет министровШмыгаль
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