Паводки на заході України: Шмигаль розповів про покращення ситуації

Премєр-міністр Денис Шмигаль розповів, що на заході країни, де кілька днів вирувала негода, нарешті відчувається пом’якшення.

Джерело: засідання Кабміну 25 червня

Пряма мова: "Прогноз погоди всиляє оптимізм. Є уже в гірських районах пом’якшення ситуації. Ті потоки, які йшли з гір і зносили населенні пункти, їхня сила зменшується, вщухає. Хвиля паводку перейшла на рівнинну частину і зачіпляє сусідні області.

Тернопільську зачепило, на Рівненську переходить, переходить до наших сусідів. Пішла хвиля по Дністру на Молдову.

Наразі ситуація на контролі і уряду, і президента".

Деталі: Прем’єр розповів, що уряд планує на засіданні виділити кошти на подолання наслідків стихії. Йдеться про близько 700 млн гривень.

Наразі ключові питання, за словами прем'єра, "забезпечення продуктами, водою, евакуація, тимчасове розміщення, техніка для рятувальників, дезінфекція колодязів, де немає питної води, посилення громадської безпеки, з метою збереження майна громадян, яких евакуювали, щоб не було мародерства".

Пряма мова: "Пріоритет номер один: допомога людям в збереженні життів. Пріоритет номер два: відновлення інфраструктури і недопущення подібних катастроф у майбутньому".

Урядовець відзначив, що там, де інфраструктура була побудована надійно згідно з усіх норм, було менше збитків.

Прем'єр доручив розробити профільним міністерствам проєкти, які б сприяли усуненню причин подібних катастроф. Мова йде, за його словами, про закріплення дамб, укріплення берегів, збереження заплав та недопущення незаконної вирубки лісів.

Першим кроком Шмигаль назвав аудит Держлісагентства і зміна керівників лісгоспів, які роками займали свої посади. Кабмін також узгодить проєкт національної інвентаризації лісів і всі українські ліси можна буде побачити у кадастрах.

Шмигаль повідомив, що президент Володимир Зеленський планує візити до регіонів, які найбільше постраждали.

За словами прем’єра, за декілька днів випало більше 70% місячної норми опадів, що призвело до найбільших паводків в Україні за понад 10 років.

Нагадаємо: