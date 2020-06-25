Паводки на западе Украины: Шмыгаль рассказал об улучшении ситуации

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что на западе страны, где несколько дней бушевала непогода, наконец чувствуется смягчение.

Источник: заседание Кабмина 25 июня

Прямая речь: "Прогноз погоды вселяет оптимизм. Есть уже в горных районах смягчение ситуации. Те потоки, которые шли с гор и сносили населенные пункты, их сила уменьшается, стихает. Волна паводка перешла на равнинную часть и задевает соседние области.

Тернопольскую задело, на Ровенскую переходит, переходит к нашим соседям. Пошла волна по Днестру на Молдову.

Сейчас ситуация на контроле и правительства, и президента".

Детали: Премьер рассказал, что правительство планирует на заседании выделить средства на преодоление последствий стихии. Речь идет об около 700 млн гривен.

Сейчас ключевые вопросы, по словам премьера, "обеспечение продуктами, водой, эвакуация, временное размещение, техника для спасателей, дезинфекция колодцев, где нет питьевой воды, усиление общественной безопасности, с целью сохранения имущества граждан, которых эвакуировали, чтобы не было мародерства".

Прямая речь: "Приоритет номер один: помощь людям в сохранении жизней. Приоритет номер два: восстановление инфраструктуры и недопущение подобных катастроф в будущем".

Чиновник отметил, что там, где инфраструктура была построена надежно согласно всех норм, было меньше убытков.

Премьер поручил разработать профильным министерствам проекты, способствующие устранению причин подобных катастроф. Речь идет, по его словам, о закреплении дамб, укрепление берегов, сохранении пойм и недопущении незаконной вырубки лесов.

Первым шагом Шмыгаль назвал аудит Гослесагентства и смену руководителей лесхозов, которые годами занимали свои должности. Кабмин также согласует проект национальной инвентаризации лесов и все украинские леса можно будет увидеть в кадастрах.

Шмыгаль сообщил, что президент Владимир Зеленский планирует визиты в регионы, которые наиболее пострадали.

По словам премьера, за несколько дней выпало более 70% месячной нормы осадков, что привело к самым большим паводкам в Украине за более чем 10 лет.

Напомним: