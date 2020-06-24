Потоп на Західній Україні перевищив масштаби стихійного лиха 2008 року – Шмигаль
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
Джерело: Telegram-канал Шмигаля
Пряма мова: "Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року.
Далі проінспектуємо гірський район і після обіду проведемо комісію ТЕБ і НС, де будемо ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення".
Деталі: Прем’єр повідомив, що затоплена районна лікарня в місті Галич. Там проводиться евакуація хворих, але є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус.
Довідка: Влітку 2008 року паводок на Закарпатті наробив збитків на 3-4 млрд гривень. Було підтоплено 40 601 житловий будинок і 33 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних і 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг.
Галич.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020
Ивано-Фр. Стихия.
На месте с пм.
Дснс, Полиция, Нацгвардия.
Делаем, все что возможно и необходимо.
Жизни, коммуникация, продукты.. эвакуация.
Концентрируемся. Тут, на Верховине.. 4 области, 15 районов..
Делаем то, что должны pic.twitter.com/Fx6i1YWDWa
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