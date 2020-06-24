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Потоп на Західній Україні перевищив масштаби стихійного лиха 2008 року – Шмигаль

Середа, 24 червня 2020, 12:21
Потоп на Західній Україні перевищив масштаби стихійного лиха 2008 року – Шмигаль

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.

Джерело: Telegram-канал Шмигаля

Пряма мова: "Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року.

Далі проінспектуємо гірський район і після обіду проведемо комісію ТЕБ і НС, де будемо ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення".

Деталі: Прем’єр повідомив, що затоплена районна лікарня в місті Галич. Там проводиться евакуація хворих, але є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус.

 

Довідка: Влітку 2008 року паводок на Закарпатті наробив збитків на 3-4 млрд гривень. Було підтоплено 40 601 житловий будинок і 33 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних і 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг.

Нагадаємо:

  • На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області.
  • Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.
  • Станом на 04:00 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів. 

Українська правда

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Теми: погодаШмигаль Україна
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