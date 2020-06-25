Лукашенко каже, що Росія втручається у справи Білорусі: Ми про це з Путіним поговоримо

Президент Білорусі заявив, що у внутрішні справи Білорусі та передвиборну гонку йде втручання зі сторони Росії.

Джерело: Белта

Деталі: Про втручання Росії Лукашенко сказав, говорячи про публікації у Телеграм-каналах, які його "дивують".

Пряма мова: "Сьогодні мені доповіли (хоча це було давно, ніхто не доповідав), що у одного з моїх синів в Швейцарії $ 840 млн. Направте туди по дипломатичних каналах лист: хто хоче забрати ці гроші, нехай негайно забере…

Люди ж не розуміють, що це таке. Такі фейки будуть постійно. І нам треба це мати на увазі, з цим жити і боротися. До речі, це підкидається структурами "бабичевськими", "незигарямі" з Росії. Це не наше, це з Росії йде інформація. Потім вони вибачаться, знімуть. Але людям то в мізки вже вкинули це.

Ясно, що там за ними ляльководи стоять. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають. Ми про це з президентом Путіним поговоримо в найближчим часом при зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з-за кордону в наші вибори, внутрішні справи".

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