Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко каже, що Росія втручається у справи Білорусі: Ми про це з Путіним поговоримо

Четвер, 25 червня 2020, 15:31
Лукашенко каже, що Росія втручається у справи Білорусі: Ми про це з Путіним поговоримо

Президент Білорусі заявив, що у внутрішні справи Білорусі та передвиборну гонку йде втручання зі сторони Росії.

Джерело: Белта

Деталі: Про втручання Росії Лукашенко сказав, говорячи про публікації у Телеграм-каналах, які його "дивують".

Пряма мова: "Сьогодні мені доповіли (хоча це було давно, ніхто не доповідав), що у одного з моїх синів в Швейцарії $ 840 млн. Направте туди по дипломатичних каналах лист: хто хоче забрати ці гроші, нехай негайно забере…

Люди ж не розуміють, що це таке. Такі фейки будуть постійно. І нам треба це мати на увазі, з цим жити і боротися. До речі, це підкидається структурами "бабичевськими", "незигарямі" з Росії. Це не наше, це з Росії йде інформація. Потім вони вибачаться, знімуть. Але людям то в мізки вже вкинули це.

Ясно, що там за ними ляльководи стоять. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають. Ми про це з президентом Путіним поговоримо в найближчим часом при зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з-за кордону в наші вибори, внутрішні справи".

Передісторія:

  • Палата представників Національних зборів Білорусі 8 травня призначила президентські вибори в країні на 9 серпня 2020 року.
  • 18 червня потенційного кандидата в президенти Білорусі банкіра Віктора Бабарико затримали і доставили на допит.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенковибориРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: