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Лукашенко заявляет, что Россия вмешивается в дела Беларуси: Мы об этом с Путиным поговорим

Четверг, 25 июня 2020, 15:31
Лукашенко заявляет, что Россия вмешивается в дела Беларуси: Мы об этом с Путиным поговорим

Президент Беларуси заявил, что во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательства со стороны России.

Источник: Белта

Детали: О вмешательстве России Лукашенко сказал, говоря о публикациях в Телеграмм-каналах, которые его "удивляют".

Прямая речь: " Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет.

Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это.

Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела".

Предыстория:

  • Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначил президентские выборы в стране на 9 августа.
  • 18 июня потенциального кандидата в президенты Беларуси банкира Виктора Бабарыко задержали и доставили на допрос.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенковиборыРосcия
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