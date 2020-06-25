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Порошенко просив у США допомогти йому з переобранням – Болтон

Четвер, 25 червня 2020, 17:41
Порошенко просив у США допомогти йому з переобранням – Болтон
eurosolidarity.org

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко просив у колишнього радника президента США з національної безпеки Джона Болтона підтримати його переобрання на другий термін на посаду глави України.

Джерело: стаття "Як США відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського: нові деталі з мемуарів Джона Болтона"

Деталі: Болтон згадує першу зустріч із Україною у 2018 році, коли він у компанії керівника Пентагону Джима Меттіса прилетів до Києва на військовий парад з нагоди Дня незалежності України.

На той час в Україні вже фактично вирувала президентська передвиборча кампанія – і вже на першій офіційній зустрічі тодішній президент Порошенко спробував залучити американську делегацію на свій бік.

Дослівно: "Після зустрічі (двох делегацій), Порошенко забрав мене до іншої кімнати на тет-а-тет, де попросив, щоби США підтримали його переобрання. Він також висунув низку інших прохань, на які я відреагував – і це дозволило мені бути не надто грубим, коли я відповів "ні" на прохання про підтримку".

Деталі: Він розповів, що проханням Порошенка були санкції США проти Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію Тимошенко, на той момент головну суперницю Порошенка на виборах 2019 року.

У цьому питанні Болтон не відкинув можливість підтримки, та запропонував Порошенку передати в Мін'юст США докази проти олігарха.

Нагадаємо: За підрахунком ЦВК 100% електронних протоколів, президентські вибори у 2019 році виграв на той час шоумен Володимир Зеленський, якого підтримали 73,22% виборців. За п'ятого президента Петра Порошенка віддали голоси 24,45% українців, які прийшли на вибори.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенковибори
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